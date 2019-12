Jarosław Kaczyński po operacji kolana pracuje z domu. Politycy pielgrzymują na Żoliborz

ar.co pół godziny temu Oceniono 22 razy 20

To ciągłe podkreślanie przez pisowskich aparatczyków, jak to prezes pracuje i wraca do zdrowia, brzmi co najmniej podejrzanie. Przypominają się dowcipy opowiadane w Hiszpanii na kilka miesięcy przed śmiercią Franco, że jest w tak świetnym stanie zdrowia, że na swój pogrzeb przyjdzie pieszo.