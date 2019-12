Sejm gotowy na protesty przeciwko ustawie dyscyplinującej sędziów. Budka pokazał przestawione barierki

kazek100 2 godziny temu Oceniono 30 razy 14

Boją się. Ciekawe. Przecież podobno sutener tak ich kocha...

Pamiętajcie pisiorki. Dopóki sutener dostaje socjal, i dopóki do niego jeszcze nie przywykł, to was kocha. Ale jeśli coś wam się budżetowo omsknie, to zobaczycie, co to znaczy zawiedziona miłość prymitywa.