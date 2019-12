"Niezręczność, nie była z nami konsultowana". Ludzie Gowina o ustawie dyscyplinującej sędziów

Co w sprawie tzw. ustawy kagańcowej zrobi Porozumienie Jarosława Gowina? Polityk jego partii zapewnia, że decyzję formacji ogłosi sam wicepremier i to do czwartkowego wieczora. Z kolei rzecznik Porozumienia stwierdził, że ustawa dotyczącą sędziów nie była konsultowana z jego formacją. - Doszło do pewnej niezręczności, że została ogłoszona ustawa, która wcześniej nie była z nami skonsultowana. Ja osobiście dowiedziałem się kilka godzin wcześniej od kolegów z Solidarnej Polski - mówił.

