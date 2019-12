Jest opinia Biura Analiz Sejmowych nt. ustawy dyscyplinującej sędziów. Eksperci ostrzegają PiS

praskiso 3 godziny temu Oceniono 117 razy 115

Kaczyński ostatecznie oszalał. Biedny zidiociały staruszek mający pretensję do wszystkich, że jest niedocenionym politykiem. No cóż. To wygląda to tak samo jak szarża Saryusza Wolskiego na Tuska. Musi się skończyć dotkliwą porażką.