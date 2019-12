Fogiel komentuje słowa nt. leków przeciwbólowych Kaczyńskiego. "Kompromitacja. Niegodne marszałka"

- Słyszałem tę wypowiedź. Nie nazwałbym tego mocnymi słowami. Myślę, że nazwałbym to - przepraszam, ale czasami trzeba użyć takich słów - bezczelnością i nieodnalezieniem się w sytuacji. Słowa, które padły wczoraj z ust marszałka Grodzkiego, nie powinny mieć miejsca w polskiej debacie publicznej - powiedział w Radiu ZET wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Chodzi o słowa Tomasza Grodzkiego, które padły dzień wcześniej, również na antenie Radia Zet. Marszałek Senatu stwierdził, że "jak się bierze silne leki przeciwbólowe, umysł człowieka reaguje trochę inaczej". To z kolei był komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego o "anarchii" w sądownictwie. Grodzki podkreślił, że to działanie rządu, a nie sędziów "grozi anarchią".

Radosław Fogiel: Kompromitacja

Fogiel podkreślił, że Grodzki mówiąc o lekach przyjmowanych przez Kaczyńskiego skompromitował się i nie powinien używać takich słów. - Jeśli używamy w debacie sformułowań, które sugerują, że ktoś nie jest w pełni władny podejmować decyzji, czy wypowiadać się na jakieś tematy i odnosimy się do jego sytuacji zdrowotnej, robimy jakieś bardzo brzydkie sugestie, jeszcze jeśli mówi to osoba, która jest szanowanym lekarzem, to jest to kompletna kompromitacja i jest to niegodne marszałka Senatu - powiedział wicerzecznik PiS.