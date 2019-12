Gwizdy i okrzyki na obchodach Grudnia '70 w Szczecinie. Chcieli zagłuszyć list marszałka Grodzkiego

Na uroczystościach przed bramą Stoczni Szczecińskiej przemawiał Andrzej Duda. W 49. rocznicę wydarzeń, w wyniku których w Szczecinie zginęło 16 osób, prezydent mówił między innymi, że działania milicji i ich mocodawców sprzed prawie pół wieku nie zostały rozliczone. - To pozostawiona bez wyciągnięcia konsekwencji trauma i straszne świadectwo Polski po 1989 roku - podkreślił prezydent.

Obchody Grudnia '70. W Szczecinie wygwizdano list Tomasza Grodzkiego

Po przemówieniu Dudy szef Kancelarii Senatu Piotr Świątecki odczytał list marszałka Tomasza Grodzkiego. Marszałek w liście podkreślał, że jako 12-latek mieszkał "na tyłach ówczesnego komitetu PZPR" i był "naocznym świadkiem tych tragicznych wydarzeń".

Jak słyszmy na nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta, już na samym początku rozlegają się gwizdy i krzyki zgromadzonych na uroczystości. W pewnym momencie zagłuszanie Świąteckiego zaczęło przybierać na sile. Szef kancelarii musiał przerwać odczytywanie listu, a organizatorzy zwrócili się do zebranych, by zachowali spokój. Po chwili Świątecki wrócił do odczytywania listu. - Pamięć o tragicznych wydarzeniach grudnia 70. roku w Szczecinie oraz innych miastach wybrzeża jest silnie zakorzeniona w społecznej świadomości i patriotycznej tożsamości Polaków - mówił. - Cześć i chwała szczecinianom, bohaterom grudnia 1970 roku - zakończył list. Gdy Świątecki odszedł od mikrofonu, na nowo wzniosły się gwizdy i okrzyki.

Tragiczne wydarzenia z grudnia 1970 r.

W grudniu 1970 roku w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Szczecinie i Słupsku wojsko i milicja otworzyła ogień do protestujących robotników przez wojsko i milicję. Komunistyczna propaganda nazywała to "zaprowadzeniem porządku w państwie".

Od 14 do 22 grudnia 1970 roku robotnicy wychodzili na ulice miast Wybrzeża, protestując przeciw podwyżkom cen i broniąc swoich praw. W Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. O jej wznowienie apelował do stoczniowców dzień wcześniej w wystąpieniu telewizyjnym wicepremier Stanisław Kociołek.

Było to najtragiczniejsze wydarzenie w czasie pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu dokonanej przez władze komunistyczne - w jej wyniku w Gdyni zginęło 18 osób. Łącznie w Grudniu 1970 roku życie straciło ponad 40 osób, a ponad tysiąc sto zostało rannych.