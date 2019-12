Schetyna chce czekać do stycznia z decyzją ws. startu w wyborach na szefa PO. "To poważna partia"

Platforma Obywatelska zdecydowała, że kandydatką partii w wyborach prezydenckich będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale przed ugrupowaniem kolejna ważna decyzja - wybory przewodniczącego partii. Po wyborach parlamentarnych pojawił się głosy wzywające do rozliczenia kierownictwa. Jednak obecny przewodniczący Grzegorz Schetyna nie sygnalizował, że zamierza rezygnować ze stanowiska.

Teraz Schetyna nie chce jednoznacznie zadeklarować, czy będzie ubiegał się o reelekcję w partyjnych wyborach - podaje rmf24.pl. Na pytania dziennikarzy, czy podjął w tej sprawie decyzję odparł, że "będzie komunikował w styczniu. Stwierdził, że "to są poważne wybory, to jest poważna partia i "to musi wyglądać poważnie".

Choć przewodniczący PO nie złożył jasnej deklaracji, to zapewnił, że ma koncepcję na funkcjonowanie partii. Stwierdził, że "nie ma wrażenia", by wszyscy chętni do pokierowania partią mieli taką koncepcję.

Budka konkurentem dla Schetyny?

O szefowanie PO mogą ubiegać się m.in. Joanna Mucha, Bartosz Arłukowicz i Borys Budka, który na razie nie ogłosił oficjalnie, że chce startować. - Chcę być szefową Platformy Obywatelskiej, bo uważam, że dzisiaj największa partia opozycyjna to jest ta partia, która ma przez najbliższe cztery lata harować pod przewodnictwem premiera in spe - mówiła Mucha.

Innym możliwym kandydatem jest Bogdan Zdrojewski. - Na pewno będzie do końca walczyć o zachowanie wpływów w partii. Dzisiaj nie jestem w pełni przekonany, czy osobiście wystartuje na szefa Platformy, chociaż ta opcja, moim zdaniem, na razie wciąż przeważa - mówił w rozmowie z Gazeta.pl. Dodał jednak, że "nie wyklucza poparcia dla np. Borysa Budki". - Jeśli Kidawa-Błońska ma wygrać wybory prezydenckie, to za jej plecami jako szef Platformy nie powinien stać Grzegorz Schetyna - podkreślił.