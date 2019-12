Joanna Mucha: "szef PO powinien przez najbliższe cztery lata przygotowywać się do roli premiera"

Joanna Mucha w programie "Tak jest" w TVN24 tłumaczyła, dlaczego ubiega się o stanowisko szefowej Platformy Obywatelskiej. Według posłanki największa partia opozycyjna w Sejmie powinna harować i przygotować się do przejęcia władzy.

REKLAMA

Joanna Mucha o szefie PO: "powinien przygotowywać się do natychmiastowego przejęcia władzy"

- Chcę być szefową Platformy Obywatelskiej, bo uważam, że dzisiaj największa partia opozycyjna to jest ta partia, która ma przez najbliższe cztery lata harować pod przewodnictwem premiera in spe. Czyli premiera, który będzie się przygotowywał do natychmiastowego przejęcia władzy, jak tylko ta władza zostanie odbita z rąk PiS-u - powiedziała Joanna Mucha.

Parlamentarzystka dodała również, że powinny odbyć się debaty kandydatów na stanowiska przewodniczącego PO. Według posłanki debata o problemach, które pojawiają się w Polsce pomoże zmienić wizerunek samej Platformy Obywatelskiej.

Dalej Joanna Mucha przyznała, że zostanie szefem największym opozycyjnym ugrupowaniu w Sejmie jest tylko narzędziem do osiągnięcia ważniejszych celów. - Celem jest wygranie wyborów prezydenckich, wygranie wyborów parlamentarnych i wygranie Polski. Bo dzisiaj Polska jest ciągnięta w stronę, która po prostu wróży jej przepaść. A my musimy wygrać Polskę i dla tego pokolenia, i dla przyszłych pokoleń. Więc to jest prawdziwy cel - powiedziała.