Córka Jolanty Brzeskiej o spotkaniu Dudy ze Śpiewakiem: Jakoś, cholera, dla mnie czasu nie znalazł

marywil2012 2 godziny temu Oceniono 27 razy 25

Cóka Brzeskiej ma owczyście rację i wykazuje hipokryzję PiS ale też niestety Śpiewaka. Fajnie bronić praw lokatorów ale trzeba mieć odwagę i inteligencję. Śpiewak popełnił błąd. Poczuł sie trybunem ale już konsekwencji swoich działań nie był w stanie udźwignąć. Bo co prawda postawa kuratorów bywa, a w tej sprawie być może nawet była naganna, ale sąd uznał, że granice dozowlonej krytyki były zdecydowanie przekroczone, gdy działalność kurator nie stanowiła łamania obowiązującego prawa. Zresztą pis nie zmienił przepisów w tym względzie, więc robienie z sądu winnego całej sprawy jest hipokryzją. Należało piętnować ale nie twierdzić, rzeczy które z punktu widzenia prawa nie były penalizowane. Ucieszka pod skrzydła Kaczyńskiego (duda to figurant) są dowodem krótkowzroczności tego nicponia.

Mogę wskazać Śpiewakowi kolejną sprawę, którą warto się zająć, otóż część polityków pisowskich lub byłych pisowskich zajmowało się skupywaniem roszczeń od szpitali. TO jest też działalność legalna, więc nie może napisać, że są przestępcami co do zasady. Natomiast to co robili ci ludzie (w internecie bez problemu można znaleźć sprawy), jest naganne i obciążą budżet publiczny. Inaczej mówiąc mamy nieuczciwe zachowanie, ale należy je piętnować nie wdając się ataki naruszające ustawę.