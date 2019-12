Debata w Parlamencie Europejskim o praworządności. Jaki: Udajecie, że znacie Polskę lepiej od wszystkich Polaków

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego debatowała w piątek wieczorem m.in. na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech. Wobec obu krajów został uruchomiony artykuł siódmy unijnego traktatu. Procedura ta ma wykazać, czy w danym państwie zagrożone są "wartości założycielskie" Unii Europejskiej.

REKLAMA

Europosłowie zarzucali w ostatnich latach węgierskim władzom naruszenie niezawisłości sądów, wolności mediów i praw mniejszości, padały też zarzuty o korupcję. W Polsce, według deputowanych, doszło do naruszenia trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa.

"Sytuacja w Polsce się pogarsza"

Komisarz europejski do spraw sprawiedliwości Didier Reynders wyliczał w trakcie posiedzenia komisji "kontrowersyjne kwestie". Mówił m.in. o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. obniżenia wieku emerytalnego polskich sędziów, o wątpliwościach dotyczących niezależności Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Stwierdził, że w Polsce panuje 'negatywny klimat dla sędziów, co stanowi poważny powód do niepokoju".

- Rozwój sytuacji w ostatnich miesiącach pokazuje, że sytuacja w Polsce się pogarsza. Komisja będzie monitorować sytuację, jesteśmy gotowi do rozmów z władzami polskimi, by rozwiązać problemy - przekonywał Reynders.

Zobacz także: Danuta Hübner komentuje projekt PiS dotyczący dyscyplinowania sędziów

Przewodniczący komisji Juan Fernando López Aguilar podkreślił, że Unia Europejska "szanuje Polskę", nazywając ją "wspaniałym państwem".

- Mówimy tutaj tylko o kwestii praworządności, czyli wpływach politycznych w Trybunale Konstytucyjnym od 2015 r., obniżaniu wieku emerytalnego sędziów sądów powszechnych, składzie nowej KRS, która ma być lojalna wobec rządu, kontroli ze strony ministra sprawiedliwości nad prokuraturą i kwestii Izby Dyscyplinarnej SN

- wyliczał Aguilar.

- Grupa polskich i międzynarodowych naukowców oraz obrońców praw człowieka skierowała w tym tygodniu pismo do Komisji Europejskiej apelując o wniosek do Europejskiego TS o zabezpieczenie, które pozwoli uniemożliwić stosowanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Czekamy na reakcję Komisji Europejskiej na to pismo - poinformował przewodniczący komisji.

- Można wnieść o zabezpieczenie, jeśli sytuacja się pogorszy. Analizujemy sytuację, zobaczymy, czy jest taka potrzeba - mówił później Didier Reynders.

"Polski rząd dusi demokrację"

W obronie reformy sądownictwa stanęli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.

- Oceniacie państwo reformy w Polsce na podstawie sloganów powyrywanych z kontekstu, a co najwyżej słuchając argumentów drugiej strony. Udajecie, że znacie Polskę lepiej od wszystkich Polaków, którzy dwukrotnie wybrali zdecydowaną większością PiS, gdzie kluczową częścią programu jest wymiar sprawiedliwości

- oburzał się Patryk Jaki.

- Praworządność jest łamana w Polsce tak głęboko, tak daleko, że to trwale szkodzi podstawie społecznej. Można się cieszyć, że tak wiele osób wyszło na ulice w Polsce. Trudno mi o tym mówić, bo Polska to nasz sąsiad, mieszkam kilka kilometrów od Polski, nie jestem na tę sytuację obojętna - zareagowała niemiecka eurodeputowana Cornelia Ernst.

- To jest kraj, który umożliwił przemiany demokratyczne w NRD. 30 lat później wracamy do punktu zero - dodała.

Europosłanka Sophie in 't Veld stwierdziła, że "polski rząd celowo dusi demokrację, wymiar sprawiedliwości", a "wiele zmian jest nieodwracalnych". - Proszę przestać zaprzeczać - powiedziała.

- Polska jest krajem demokratycznym i praworządnym. Uruchomienie art. 7 wobec Polski jest proceduralnym nadużyciem. Kiedy popatrzymy na sytuacje w państwach członkowskich, to chciałam zapytać, dlaczego art. 7 nie został uruchomiony wobec Malty, gdzie morduje się dziennikarzy? We Francji ogranicza się prawo do protestu, są ranni i ciężko ranni - mówiła europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

Parlamentarzystka z ramienia Koalicji Europejskiej Magdalena Adamowicz podkreśliła, że "biurokratyczne zawisłości i rozmemłanie komisji są bardzo na rękę populistom". Z kolei Sylwia Spurek, do niedawna europarlamentarzystka Wiosny, alarmowała, że represje wobec sędziów i prokuratorów "zintensyfikowały się", a sytuacja w Polsce się "pogarsza".

- Opozycja przychodzi do państwa i opowiada rzeczy, które nie mają miejsca - ripostowała Beata Kempa z PiS.

- Bez niezależności sądownictwa nie ma demokracji i nie ma możliwości obrony podstawowych praw obywatelskich, wszyscy powinniśmy stanąć w obronie sędziów, którzy zderzają się z aparatem represji i mechanizmem nienawiści

- zwrócił uwagę Andrzej Halicki z PO.

"Przedstawiacie Orbana jako ciemnego luda"

W trakcie debaty na temat sytuacji na Węgrzech polscy europarlamentarzyści z ramienia PiS stanęli także w obronie węgierskiego premiera Viktora Orbána.

- Art. 7 to rodzaj politycznego bata używanego przeciwko demokratycznie wybranym rządom - wskazywała Jadwiga Wiśniewska.

- To państwo nawołujecie do łamania praworządności i demokratycznych reguł, przedstawianie Viktora Orbana jako ciemnego luda, którego obywatele Węgier się boją, jest skrajnym przykładem niepoważnego podchodzenia do Parlamentu Europejskiego i funkcji, którą wszyscy reprezentujemy. Na Węgrzech rządzi demokratycznie wybrany rząd, którego decyzje nakierowane są na potrzeby obywateli - dodała.

- Chciałbym, żebyśmy spróbowali przejść na profesjonalny poziom dyskusji, jeżeli mówimy, że zasady są łamane, to na czym to łamanie zasad polega - mówił Patryk Jaki.