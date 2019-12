Mateusz Morawiecki w rocznicę pacyfikacji "Wujka" uderza w sądy. "Obrzydliwe"

andrew1507 3 godziny temu Oceniono 50 razy 42

Pinokiu nadaje się tylko do pląsania na sabacie homos-ów u Rydzyka.

Precz mi z oczu ponura twarzy pis.

Zwolnić Ziobre, rozformować Ministerstwo Niesprawiedliwości, zdelegalizować pis



ziobryści wprowadzają stalinizm, "chłopacy" przekroczyli rubikon,

to jest Zamach Stanu przeciwko Konstytucji i demokratycznemu Państwu, kara za to mogło być nawet 25 lat pozbawienia wolności,

Jedyny ratunek dla Polski to Majdan +Strajk Generalny Domowy (zostajemy w domu 5-10 dni)



Precz z sowieckim pis

Czy Polacy powinni nadal płacić podatki okupantowi z pis?