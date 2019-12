Bartosz Arłukowicz rozważa kandydowanie na szefa PO. "To musi być partia, która jest z ludźmi"

- Poważnie rozważam start w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. Potrzebuję jeszcze kilka dni do przeanalizowania tego projektu, mam dość sprecyzowane poglądy na temat tego, jak Platforma powinna funkcjonować. Z całą pewnością wymaga ona większego aspektu społecznego - powiedział w rozmowie z TOK FM Bartosz Arłukowicz. - To musi być partia, która jest razem z ludźmi, ze środowiskami, wśród zwykłych ludzi. To musi być partia, która jest napełniona energią, determinacją do zwycięstwa i wielką odpowiedzialnością za Polskę - dodał. Europoseł podkreślił, że ostatecznej decyzji nie podjął. Stanie się to w ciągu "najbliższych dni".

Wybory na szefa PO. Arłukowicz "poważnie rozważa" start

Wybory na przewodniczącego lub przewodniczącą Platformy Obywatelskiej odbędą się 25 stycznia, jeśli zajdzie taka potrzeba, druga tura będzie 8 lutego. Termin zgłaszania kandydatur upływa 3 stycznia. Według nieoficjalnych ustaleń Onetu w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Rady Regionu w woj. lubelskim swój start na szefową PO ogłosiła Joanna Mucha. Wcześniej wolę startu wyrazili Bogdan Zdrojewski i Borys Budka.

Bartosz Arłukowicz przez lata związany był z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Do klubu Platformy Obywatelskiej przeszedł w 2011 r. Był posłem na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Od 2011 r. do 2015 r. był ministrem zdrowia. Obecnie jest europosłem Platformy Obywatelskiej.