Olga Tokarczuk spotkała się z marszałkiem Tomaszem Grodzkim. "Bardzo interesujące, świetne i ciepłe spotkanie w Senacie"

W laudacji na cześć Olgi Tokarczuk padły słowa, obok których nie można przejść obojętnie. Per Waesterberg - nawiązując do twórczości autorki - wspominał o polskiej „historii kolonializmu i antysemityzmu”.



Per Waesterberg przeszedł do - typowego już niestety - ataku na polską historię.



Polska, rozdroże Europy, być może nawet jej serce – Olga Tokarczuk odkrywa historię Polski jako kraju będącego ofiarą spustoszenia dokonanego przez wielkie siły, lecz również posiadającego swoją własną historię kolonializmu i antysemityzmu. Olga Tokarczuk nie ucieka od niewygodnej prawdy, nawet pod groźbą śmierci



— wskazywał.