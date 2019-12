Ustawa PiS dyscyplinująca sędziów. Komisja Europejska reaguje: KE ma jasne stanowisko

12 grudnia posłowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt dotyczący dyscyplinowania sędziów. Przewiduje on między innymi wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania, które mogą uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi także o działania o charakterze politycznym.

Dyscyplinowanie sędziów. KE zapowiada analizę projektu

W reakcji na doniesienia znad Wisły Komisja Europejska przekazała, że przeanalizuje najnowszy projekt przepisów przygotowany przez posłów. Poinformował o tym rzecznik Komisji Christian Wigand.

- Komisja jest świadoma, że taki projekt został złożony w czwartek, 12 grudnia w polskim Sejmie. Komisja przeanalizuje te propozycje zwłaszcza jeśli chodzi o ich zgodność z prawem Unii Europejskiej dotyczącym niezależności w wymiarze sprawiedliwości. Komisja ma bardzo jasne stanowisko w sprawie ochrony sądownictwa przed polityczną ingerencją

- powiedział rzecznik Komisji.

PiS chce dyscyplinować sędziów po sprawie Juszczyszyna

Projekt - powszechnie opisywany jako dyscyplinujący sędziów - to nowelizacja obejmująca ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Jak to bywało już w przeszłości, nie przechodzi on przez Ministerstwo Sprawiedliwości, kierowane przez Zbigniewa Ziobro, a właśnie drogą poselską - w ten sposób omija się niezbędne konsultacje, jeśli projekt wychodzi z resortu.

Dokument pojawił się tuż po tym, jak Paweł Juszczyszyn został odwołany z delegacji do SO w Olsztynie, a następnie zawieszono na miesiąc w czynnościach sędziego, gdy zwrócił się do Kancelarii Sejmu, by ta udostępniła - pod rygorem grzywny - listy z podpisami poparcia dla kandydatów do nowej KRS. W sprzeciwie wobec takiego traktowania sędziego Juszczyszyna zorganizowano protest sędziów.

Co zakłada projekt PiS?

Jan Kanthak, poseł Solidarnej Polski, prezentując projekt w Sejmie mówił:

Jest to odpowiedź na działania, które podejmuje część środowiska sędziowskiego, które samo nazwało się nadzwyczajną kastą. Jak okazuje się, to nie tylko nazwa, ale też poczucie bycia nadzwyczajną kastą, z którą mamy do czynienia.

Co dokładnie zawiera nowelizacja? Zakłada możliwość odwoływania z zawodu tych sędziów, którzy będą np. podważali działania nowej Krajowej Rady Sądownictwa czy kolegów i koleżanek po fachu. W skrócie: ma pozwolić na karanie wszystkich sędziów, którzy ośmielą się zakwestionować status innych przedstawicieli zawodu.

Nowelizacja poza karami pieniężnymi określa, co grozi za takie "przewiny", jest to m.in. usunięcie z zawodu czy przeniesienie do innego sądu.