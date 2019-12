Nowe doniesienia o sprawie Banasia. Kolejne niejasności, szef NIK nieugięty

mer-llink 2 godziny temu Oceniono 21 razy 17

Im dłużej trwa ta love story PiS-Banaś, tym bardziej pewne, że Duda Andrzej przegra wybory.

I tego PiS panicznie się boi.

Bo to w końcu PiS go forsował do NIKu i PiS go sobie na siłę wybrał.

Widać, ze w PiS-ie porcięta się trzęsą.



Marian! Marian! Marian!

Nie daj się!

Siedź w fotelu. Albo nawet się do niego przykuj. Będziemy dosyłać ci catering kurierem.

Trzymaj się stołka zębami! Pardon: trzym się!



Banaś przylutował się do stanowiska nie dla jakiejś państwowej idei. On to zrobił ze strachu, że prokuratura (nota bene słusznie) weźmie go na tapetę. Ale miło patrzeć, jak PiS-owcy biorą się za główki.