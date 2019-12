Donald Tusk o "układzie" w PiS. "Bardzo niebezpieczna sytuacja"

oloros11 wczoraj Oceniono 47 razy 29

24 lipca 1934 roku zebranie sędziów niemieckich , przemawia zaproszony gość doktor prawa

"Silne państwo musi mieć możliwość eliminowania urzędników którzy się do tego nie nadają, Dotyczy to również sędziów. Koncepcje nieusuwalności sędziów zrodziła się w obcym świecie , świecie intelektualistów, w świecie wrogim narodowi"



Joseph Goebbels

wyobraźcie sobie jak zatkało to sędziów a jaki entuzjazm zbudziło u suwerena który przed rokiem w zupełnie demokratyczni sposób wybrał jego kamratów do rządów

i nie żeby niemieccy sędziowie się z tym zgodzili - ale skąd - przeciwstawili się , zginęło początkowo po cichu później całkiem jawnie kilka tysięcy - reszta już nigdy nie protestowała - właściwie to nie było już sadow - robili to co robi prezydent Polski - podpisywali gotowe papiery - również wyroki na swoich kolegów

popełni jeden błąd - zareagowali za późno - czekali az suweren się obudzi - suweren się obudził dopiero wtedy jak leżał we krwi na gruzach a niektórzy w Niemczech do dziaja się nie obudzili