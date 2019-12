Polacy ocenili Andrzeja Dudę. Bardzo dobre zdanie o prezydencie ma 16,1 proc. ankietowanych

vincent33 5 godzin temu Oceniono 73 razy 65

on przegra te wybory

39 % matołow to za mało aby wygrać a większego popracia wśród matołow już nie zdobędzie bo nie ma ku temu żadnych narzędzi

objeździł już wszystkie wiochy, złapał świętego czipsa w locie, frankowiczów już raz wydymał, postał sobie przy biurku Trumpa, obiecał podpisać zakaz aborcji , pokrzyczał sobie już milion razy przy różnych okazjach .. no co jeszcze może Adrian, żeby popracie mu wzrosło do ponad 50 % ?

Nic