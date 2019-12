W Sewastopolu zatonął 80-letni dok z rosyjskim okrętem podwodnym. Okręt wypłynął na powierzchnię

maxthebrindle 5 godzin temu Oceniono 18 razy 14

Pływający dok tonie, a uszkodzony okręt podwodny sam wypływa na powierzchnię... Takie rzeczy tylko na Wschodzie.

Ale tak na marginesie to może warto ten okręt od Ruskich kupić - to co mamy też zepsute, ale jak się zanurzy, to już nie wypłynie. Więc taki, który wypływa będzie miał większą wartość bojową, niż ten, którego mamy...