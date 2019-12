Czarzasty ostrzega PiS: Sędziowie, którzy będą was całowali po rękach, potem pościnają polityczne głowy

mer-llink 6 godzin temu Oceniono 34 razy 28

Po Banasiu, po przegraniu Senatu, po przegraniu "limitu 30krotności", po idiotyzmach pana Jakiego, po Srebrnych Wieżach, po wyczynach pana Kuchcińskiego itd. - tzw. ciemny lud oraz tzw. drugi sort zobaczył, że PiS może przegrać. Np. wybory prezydenckie. Że pozornie pancerna fasada się sypie. Że idole PiS-u padają albo odchodzą w niesławie. Że PiS co prawda daje pińcetplusa, ale kradnie znacznie więcej. Ludzie widzą, że pan Duda to kreatura pana Kaczyńskiego Jarosława, Prezesa i Brata. A pan Kaczyński Jarosław, Prezes i Brat, to nie za bardzo strateg. Raczej stratek.

I dlatego PiS może przegrać najbliższe wybory. Bo ludzie zobaczyli rysy, procie się, .. BO zobaczyli panikę w oczach PiS-owców.

I z tej paniki PiS będzie popełniał sekwencyjne błędy.

Jednym z pierwszych doniosłych błędów jest ten projekt ustawy przeciw sędziom. Projekt wypichcony na kolanie przez niedowarzone umysły panów Kanthaka, Kalety i tego trzeciego, takiego niedużego. - na polecenie ich guru pana Ziobry Z.... Oni zmajstrowali to ze strachu.

(Pan JAki ze swym idiotycznym projektem IPNowskim wykokosił się, bo chciał zabłysnąć w oczach narodowego oszołomstwa. Zaś panowie Kanthak, Kaleta and Ziobro swój projekt zgłosili ze strachu. Po motywacjach widać, jak przez 3 lata zmieniło się morale "dobrej zmiany".)

I tern strach doprowadzi ich do kolejnych błędów.