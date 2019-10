Uroczystości pogrzebowe Jana Szyszki. Jarosław Kaczyński: Odszedł można powiedzieć w walce

- (Jan Szyszko - red.) Odszedł można powiedzieć w walce, bo do ostatniej chwili swojego życia walczył o to, by ta wielka sprawa naprawy Rzeczpospolitej mogła być kontynuowana. Być może ciężar tej walki, ciężar ten zwykły, wręcz fizyczny, jak i ciężar inny związany z nieustannymi atakami na niego, był przyczyną czy jedną z przyczyn tej przedwczesnej, tragicznej śmierci - powiedział Jarosław Kaczyński podczas uroczystości pogrzebowych Jana Szyszki.

