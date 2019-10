Michał Kamiński o rządzie PiS: Będą stawiać Kaczyńskiego pod ścianą. W pędzie do kasy są nieokiełznani

zgr-edo 17 minut temu Oceniono 2 razy 0

rzeba przyznać , że Michał Kamiński to mistrz w autokreacji, która potrafi się przyznać do własnych błędów, albo uśpiony agent PiS. Jak zobaczyłem w telewizorni Kwaśniewskiego popierającego Michała Kamińskiego to mi kopara opadła, bo przecież wszyscy pamietają jak z Markiem Jurkiem pojechał z obrazem matki boskiej częstochowskiej do Pinocheta zatrzymanego w areszcie domowym Londynie. Michał Kamiński to mądry facet, który potrafi wyciagać wnoski z przeszłości, analizować i przyznawać się do błędów. Kto wie, czy nie będzie marszałkiem Senatu /przepraszam za pomyłkę z sejmem/ aby upokorzyć przywódców PiS i PO . Jak się mu to uda, a kadencja będzie udana, to wtedy otwarta droga do prezydentury. Kiedyś go nie cierpiałem, ale teraz mu szczerze kibicuję.