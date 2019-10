Patryk Jaki: Marian Banaś powinien co najmniej rozważyć dymisję. Sprawa była niedostatecznie wyjaśniona

freud1 3 godziny temu Oceniono 22 razy 22

Hehe.

Dobra suterenie, igrzyska i festiwal obietnic dobiegly konca. Tera zapamietaj te oto sentencje: "My tego nie mowilismy", "Raport smolenski tuz, tuz,", "Kradlismy, kradniemy i bedziemy krasc", "To nie moja reka", a jak juz wszystko pisdolnie to "Nie można wykluczyć, że coś się będzie działo w najbliższych chwilach."

To taki szablon na kolejne cztery lata. Przykladaj go sobie suterenie do dowolnych obietnic z kampanii i wydarzen, jakimi beda nas raczyc msciwie panujacy.