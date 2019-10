Sławomir Nitras: Zostałem dzisiaj ukarany przez marszałka. Sejm tłumaczy: To nie są sprawy nowe

Sławomir Nitras o karze napisał na Twitterze. "Rano dowiedziałem się, że zostałem dzisiaj ukarany przez Marszałka Sejmu Elżbietę Witek. PiS to jednak stan umysłu. Śmieszne to wszystko" - poinformował.

Nitras jest najczęściej karanym finansowo posłem tej kadencji. Chcieliśmy go zapytać, czym podpadł tym razem, ale jak na razie nie udało nam się z nim porozmawiać. Odpowiedź dostaliśmy za to z Centrum Informacyjnego Sejmu. Okazuje się, że nie są to nowe sprawy. Chodzi o posiedzenie z maja i pamiętny "performance" Nitrasa z dziecięcymi bucikami. Przypomnijmy, w trakcie debaty nad nowelizacją Kodeksu karnego poseł po zejściu z mównicy chciał wręczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu dziecięce buciki. - Chciałem tam postawić dziecięce buciki jako symbol tych ponad 600 dzieci, które są w raporcie polskiego Kościoła (dot. pedofilii - red.) - tłumaczył swoje intencje w Gazeta.pl.

Sławomir Nitras ukarany. CIS: Nie były to sprawy nowe

Ten manifest zakończył się dla Nitrasa obniżeniem uposażenia o połowę na dwa miesiące. Poseł odwołał się od tej decyzji, ale Prezydium Sejmu utrzymało w mocy swoją uchwałę, o czym dzisiaj został poinformowany.

CIS informuje, że druga sprawa dotyczy posiedzenia z 13 czerwca. Chodzi zapewne o komentarz Nitrasa pod adresem Michała Warchoła, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Gdy wiceminister przemawiał, Nitras miał rzucić z trybuny: "Jesteś Warchoł nie tylko z nazwiska". Choć sam poseł zaprzeczał, by sformułowanie padło, słowa trafiły do stenogramu z obrad. Tutaj również odwołanie się było nieskuteczne i prezydium podtrzymało karę obniżenia uposażenia posła o połowę - tym razem na jeden miesiąc. "Aktualnie został poinformowany (Sławomir Nitras - red.), że Prezydium Sejmu utrzymało obie uchwały w mocy. Reasumując, nie były to sprawy nowe, nie dotyczyły też okresu, w którym funkcję Marszałka Sejmu pełni pani Elżbieta Witek" - stwierdziło w odpowiedzi CIS.

Centrum podkreśla przy tym, że ścieżka odwoławcza "nie jest procedurą fikcyjną" i "w bieżącej kadencji Sejmu Prezydium Sejmu kilkukrotnie uchylało lub zmieniało swoje uchwały o ukaraniu posłów". Dotyczyło to również Nitrasa, którego ukarano w 2017 r. obniżką uposażenia na trzy miesiące, a po odwołaniu skrócono ten okres do miesiąca.