Poranna rozmowa Gazeta.pl. Borys Budka: Telewizja Kurskiego i pan Pereira muszą sprostować kłamstwa. TVP to odnoga PiS

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 9 razy 1

co by było gdyby...?

sugeruje PO, że następnym razem fajnie by było mieć jakiś program wyborczy i przeprowadzić ogólnopolską kampanie przedwyborcza żeby ten program dotarł do Polaków, a to kto ewentualnie będzie premierem to raczej drugorzędna sprawa...

a co do PiSu to ewidentna porażka, po tylu łapówkach, przejęciu mediów publicznych i kolejnych obietnicach, partia ta straciła swój poprzedni stan posiadania w Sejmie, straciła Senat, straciła miasta i przewaliła z kretesem wśród 2 milionów Polaków za granica...

pozostaje mi już tylko pogratulować Lewicy ogromnego sukcesu od zera do 13% poparcia i powrotu do Sejmu, jeżeli moglem się choć minimalnie przyczynić do tego sukcesu przekonując znajomych i rodzinę, to się bardzo mnie to cieszy :-)