Andrzej Duda o wyborach prezydenckich: Jeszcze jestem młody, na emeryturę się nie wybieram

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w rozmowie z mediami skomentował wynik wyborów parlamentarnych. Z danych obejmujących ok. 99,5 proc. lokali wyborczych wynika, że w głosowaniu zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z 43,76 proc. poparcia.

- Jest czego Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, gratulować. Jest to jednak absolutnie spektakularny wynik. Takiego wyniku, przynajmniej wszystko na to wskazuje, do tej pory jeszcze nie było - ocenił Andrzej Duda.

Andrzej Duda o wyborach prezydenckich

Prezydent został również zapytany o przyszłoroczne wybory prezydenckie. Te najprawdopodobniej odbędą się w maju 2020 roku.

- Są tacy, którzy mówią, że kampania zaczyna się w momencie, w którym kończą się wybory, można do tego tak podchodzić - przyznał Andrzej Duda.

- Tak jak zawsze mówiłem, jestem jeszcze młodym człowiekiem, na emeryturę się nie wybieram - dodał.

Zapytany o to, czy będzie liczył na poparcie Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda zmienił temat i stwierdził, że "gratuluje wszystkim, którym udało się zdobyć mandaty".

Z dotychczasowych wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że partia poprze kandydaturę Andrzeja Dudy.