Wyniki wyborów do Senatu z 99,5 proc. komisji. Prawo i Sprawiedliwość traci większość

Wyniki wyborów do Senatu po przeliczeniu 99,5 proc. obwodowych komisji wyborczych:

Prawo i Sprawiedliwość - 44,71 proc.

Koalicja Obywatelska - 35,46 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe - 5,74 proc.

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2,3 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,84 proc.

Konfederacja - 0,8 proc.

Wybory do Senatu odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych, zatem wyniki w skali ogólnopolskiej nie przekładają się na na liczbę mandatów tak samo, jak w wyborach do Sejmu.

W przeliczeniu na poszczególne mandaty daje to 48 mandatów dla PiS, 43 dla KO, 3 dla PSL, 2 dla SLD i 4 dla senatorów niezależnych.

Wybory do Senatu. Kto otrzyma senatorski mandat? (mandaty dla PiS zostały pogrubione)

Okręg nr 1 (Legnica) - Ślusarz Rafał Józef - KW PiS

Okręg nr 2 (Legnica) - Mróz Krzysztof Stanisław - KW PiS

Okręg nr 3 (Legnica) - Czudowska Dorota - KW PiS

Okręg nr 4 (Wałbrzych) - Kołacz-Leszczyńska Agnieszka Maria - KKW KO

Okręg nr 5 (Wałbrzych) - Szwed Aleksander Jakub - KW PiS

Okręg nr 6 (Wrocław) - Zdrojewski Bogdan Andrzej - KKW KO

Okręg nr 7 (Wrocław) - Chybicka Alicja Paulina - KKW KO

Okręg nr 8 (Wrocław) - Zdrojewska Barbara Grażyna - KKW KO

Okręg nr 9 (Bydgoszcz) - Kobiak Andrzej - KKW KO

Okręg nr 10 (Bydgoszcz) - Brejza Krzysztof - KKW KO

Okręg nr 11 (Toruń) - Mężydło Antoni - KKW KO

Okręg nr 12 (Toruń) - Bober Ryszard Jakub - KW PSL

Okręg nr 13 (Toruń) - Łyczak Józef Mikołaj - KW PiS

Okręg nr 14 (Lublin) - Gogacz Stanisław - KW PiS

Okręg nr 15 (Lublin) - Czelej Grzegorz - KW PiS

Okręg nr 16 (Lublin) - Bury Jacek - KKW KO

Okręg nr 17 (Chełm) - Bierecki Grzegorz Michał - KW PiS

Okręg nr 18 (Chełm) - Zając Józef - KW PiS

Okręg nr 19 (Chełm) - Chróścikowski Jerzy Mieczysław - KW PiS

Okręg nr 20 (Zielona Góra) - Dowhan Robert - KKW KO

Okręg nr 21 (Zielona Góra) - Komarnicki Władysław - KKW KO

Okręg nr 22 (Zielona Góra) - Tyszkiewcz Wadim - KWW Wadim Tyszkiewicz

Okręg nr 23 (Łódź) - Dunin Artur Jerzy - KKW KO

Okręg nr 24 (Łódź) - Kwiatkowski Krzysztof - KWW Krzysztofa Kwiatkowskiego

Okręg nr 25 (Sieradz) - Błaszczyk Przemysław Jacek - KW PiS

Okręg nr 26 (Sieradz) - Łuczak Maciej Adam - KW PiS

Okręg nr 27 (Sieradz) - Seweryński Michał - KW PiS

Okręg nr 28 (Piotrków Trybunalski) - Dobkowski Wiesław Józef - KW PiS

Okręg nr 29 (Piotrków Trybunalski) - Ambrozik Rafał Michał - KW PiS

Okręg nr 30 (Kraków) - Pająk Andrzej Michał - KW PiS

Okręg nr 31 (Kraków) - Pęk Marek - KW PiS

Okręg nr 32 (Kraków) - Fedorowicz Jerzy Feliks - KKW KO

Okręg nr 33 (Kraków) - Klich Bogdan Adam - KKW KO

Okręg nr 34 (Tarnów) - Bernacki Włodzimierz - KW PiS

Okręg nr 35 (Tarnów) - Wiatr Kazimierz Adam - KW PiS

Okręg nr 36 (Nowy Sącz) - Hamerski Jan Wincenty - KW PiS

Okręg nr 37 (Nowy Sącz) - Durlak Wiktor Michał - KW PiS

Okręg nr 38 (Płock) - Martynowski Marek Eryk - KW PiS

Okręg nr 39 (Płock) - Jackowski Jan Maria - KW PiS

Okręg nr 40 (Warszawa) - Hibner Jolanta Emilia - KKW KO

Okręg nr 41 (Warszawa) - Kamiński Michał Tomasz - KW PSL (dane z 97,33 proc. komisji)

Okręg nr 42 (Warszawa) - Borowski Marek Stena - KKW KO

Okręg nr 43 (Warszawa) - Borys-Damięcka Barbara - KKW KO

Okręg nr 44 (Warszawa) - Ujazdowski Kazimierz Michał - KKW KO (dane z 98,39 proc. komisji)

Okręg nr 45 (Warszawa) - Pociej Aleksander August - KKW KO

Okręg nr 46 (Siedlce) - Mamątow Robert Adam - KW PiS

Okręg nr 47 (Siedlce) - Koc Maria Zofia - KW PiS

Okręg nr 48 (Siedlce) - Kraska Waldemar Jerzy - KW PiS

Okręg nr 49 (Radom) - Karczewski Stanisław - KW PiS

Okręg nr 50 (Radom) - Skurkiewicz Wojciech - KW PiS

Okręg nr 51 (Opole) - Czerwiński Jerzy - KW PiS

Okręg nr 52 (Opole) - Jazłowiecka Danuta - KKW KO

Okręg nr 53 (Opole) - Godyla Beniamin Wincenty - KKW KO

Okręg nr 54 (Rzeszów) - Sagatowska Janina Zofia - KW PiS

Okręg nr 55 (Rzeszów) - Pupa Zdzisław Stanisław - KW PiS

Okręg nr 56 (Rzeszów) - Ożóg Stanisław - KW PiS

Okręg nr 57 (Krosno) - Zając Alicja Maria - KW PiS

Okręg nr 58 (Krosno) - Golba Mieczysław Józef - KW PiS

Okręg nr 59 (Białystok) - Komorowski Marek Adam - KW PiS

Okręg nr 60 (Białystok) - Gromko Mariusz Krzysztof - KW PiS

Okręg nr 61 (Białystok) - Bogucki Jacek - KW PiS

Okręg nr 62 (Słupsk) - Kleina Kazimierz Mariusz - KKW KO

Okręg nr 63 (Słupsk) - Lamczyk Stanisław Józef - KKW KO

Okręg nr 64 (Słupsk) - dane z 30,99 proc. komisji - prowadzi Rybicki Sławomir Piotr - KKW KO

Okręg nr 66 (Gdańsk) - Ryszard Świlski - KKW KO

Okręg nr 65 (Gdańsk) - Bogdan Borusewicz - KKW KO

Okręg nr 67 (Gdańsk) - Leszek Czarnobaj - KKW KO

Okręg nr 68 (Częstochowa) - Ryszard Majer - KW PiS

Okręg nr 69 (Częstochowa) - Jan Koniewczny - KW SLD

Okręg nr 70 (Katowice) - Zygmunt Frankiewicz - KKW KO

Okręg nr 71 (Katowice) - Halina Bieda - KKW KO

Okręg nr 72 (Bielsko-Biała) - Ewa Gawęda - KW PiS

Okręg nr 73 (Bielsko-Biała) - Wojciech Piecha - KW PiS

Okręg nr 74 (Katowice) - Dorota Tobiszowska - KW PiS

Okręg nr 75 (Katowice) - Gabriela Morawska-Stanecka - KW SLD

Okręg nr 76 (Katowice) - Beata Małecka-Libera - KKW KO

Okręg nr 77 (Katowice) - Joanna Sekuła - KKW KO

Okręg nr 78 (Bielsko-Biała) - Agnieszka Gorgoń-Komor - KKW KO

Okręg nr 79 (Bielsko-Biała) - Tadeusz Kopeć - KW PiS

Okręg nr 80 (Katowice) - Marek Plura - KKW KO

Okręg nr 81 (Kielce) - Jacek Włosowicz - KW PiS

Okręg nr 82 (Kielce) - Jarosław Rusiecki - KW PiS

Okręg nr 83 (Kielce) - Krzysztof Słoń - KW PiS

Okręg nr 84 (Elbląg) - Jerzy Wcisła - KKW Koalicja Obywatelska

Okręg nr 85 (Elbląg) - Bogusława Orzechowska - KW PiS

Okręg nr 86 (Olsztyn) - Lidia Staroń - KW Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi

Okręg nr 87 (Olsztyn) - Małgorzata Kopiczko - KW PiS

Okręg nr 88 (Piła) - Adam Szejnfeld - KKW KO

Okręg nr 89 (Piła) - Jan Filip Libicki - KW PSL

Okręg nr 90 (Poznań) - Jadwiga Rotnicka - KKW KO

Okręg nr 91 (Poznań) - Marcin Bosacki - KKW KO

Okręg nr 92 (Konin) - Paweł Arndt - KKW KO

Okręg nr 93 (Konin) - Margareta Budner - KW PiS

Okręg nr 94 (Kalisz) - Wojciech Ziemniak - KKW KO

Okręg nr 95 (Kalisz) - Ewa Matecka - KKW KO

Okręg nr 96 (Kalisz) - Janusz Pęcherz - KKW KO

Okręg nr 97 (Szczecin) - Tomasz Grodzki - KKW KO

Okręg nr 98 (Szczecin) - Magdalena Kochan - KKW KO

Okręg nr 99 (Koszalin) - Janusz Gromek - KKW KO

Okręg nr 100 (Koszalin) - Stanisław Gawłowski - KWW Demokracja Obywatelska





Czekamy na dane o frekwencji

Na podstawie danych z ok. 99 proc. obwodów do głosowania, frekwencja wyniosła 61,16 proc. - informuje PKW. Wciąż nie podsumowano wyników głosowania w kilku ośrodkach. Największy z nich to Kraków, gdzie uprawnionych do głosowania było blisko 600 tys. osób. Prócz stolicy Małopolski, nie są znane dane m.in. z Kalisza, Gdyni, Białej Podlaskiej, Zduńskiej Woli, Mysłowic i Piekar Śląskich.