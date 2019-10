Wybory parlamentarne 2019. Ukraińskie media: do parlamentu wchodzą "przyjaciele Putina"

charlie1wilson 3 godziny temu Oceniono 6 razy 2

Wow! Rzeczywiście, PiS stające na głowie by umieścić w Polsce jak najwięcej GJ, najlepiej z atomówkami, stające na głowie by utrzymać stare i wprowadzić nowe sankcje przeciwko Rosji, stające na głowie by storpedować rosyjskie plany obejścia z tranzytem gazu do Europy Ukrainę, stający na głowie w niszczeniu jakichkolwiek śladów wyzwolenia Polski przez czerwonoarmistów jest przyjacielem Putina :>>> Aż strach się bać zatem wrogów Putina!! Ci już by pewnie grzali silniki w polskich leopardach szykując się do "wyzwolenia" Królewca :>>>