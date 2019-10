Logo KO mogło zmylić wyborców. Przypomina kratkę do skreślenia na karcie do głosowania

Według cząstkowych wyników wyborów Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu. By dowiedzieć się, która partia zdobyła Senat, trzeba poczekać na oficjalne wyniki.

Według informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach do Senatu mogło utrudnić... logo KO. Rafał Mundry zamieścił na Twtterze zdjęcie kart do głosowania z okręgu nr. 8 we Wrocławiu. Widać na nich, że co najmniej kilka osób zamiast skreślić kratkę na lewo od nazwiska kandydata, skreślało przypominające ją logo KO na prawo od nazwiska. Oddany tak głos jest nieważny - konieczne jest postawienie co najmniej dwóch przecinających się linii w pustej kratce.

Inne osoby na Twitterze pisały, że ten problem nie dotyczył tylko w jednej komisji, jednak nie wiadomo, czy jego skala była duża. Komentując zdjęcie Mundrego inny użytkownik Twittera napisał, że w jego komisji wyborczej było 5 takich kart na 1206.

Inna osoba zamieściła zdjęcie karty do głosowania z Tczewa - okręg nr 66 - gdzie także wyborca skreślił logo KO zamiast kratki.

Cząstkowe wyniki wyborów parlamentarnych

Według cząstkowych wyników wyborów do Sejmu, opublikowanych rano przez PKW, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, gromadząc 49,30% głosów przed Koalicją Obywatelską, na którą głosowało 22,27% obywateli. Pierwsze, sondażowe wyniki pokazywały na znacznie mniejszą przewagę PiS - według danych zebranych w badaniu exit pool, ta partia miała mieć ponad 43 procent, a KO - ponad 27 procent. Dane cząstkowe dotyczą 42,22% obwodów do głosowania.

Według tych danych na trzecim miejscu znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który oddało głos 10.88%, a na czwartym Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 9,75%. Wynik powyżej progu wyborczego uzyskała również Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą głosowało 6,62% wyborców.