Wynik PiS to rekord. Ale Kaczyński może stanąć przed jednym z największych wyzwań w politycznym życiu

Kurde co to ma być te podbieranie posłów, zmienianie partii? Skoro w wyniku wyborów 200 posłów zasiada z partii x a 15 z partii y to tak ma zostać, ludzie tak zagłosowali, a nie że poseł z partii y przejdzie do partii x. To wbrew temu jaki był ostateczny wyniku wyborów. Jak posłowi z partii y odwidziało się bycie członkiem owej partii to odchodzi z sejmu I w jego miejsce wchodzi kolejny z listy, a nie jakieś roszady I zmiana układu siły w parlamencie, to niedemokratyczne