Na początek kilka liczb. Ważnych. 90,7 proc. - tylu młodych ocenia swój poziom zainteresowania polityką jako niski (51,9 proc.) lub bardzo niski (38,8). 63,5 proc. - to już ci, którzy krytycznie oceniają działania polityków (40,2 proc. raczej negatywnie, a 23,3 zdecydowanie negatywnie). 60,1 proc. - dokładnie taka część młodego pokolenia nie potrafi sprecyzować swoich poglądów politycznych.

Z badania, które na zlecenie Fundacji Konrada Adenauera przeprowadziło Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, wynika, że wiele mitów dotyczących młodych Polaków, ich poglądów politycznych i zaangażowania w życie publiczne można włożyć między bajki. Poniżej obalamy trzy najpopularniejsze z nich.

Mit pierwszy: Młodzi są prawicowi

Otóż nie są. Ani prawicowi, ani lewicowi, ani nawet centrowi. Jak już wspomniałem powyżej, prawie dwie trzecie z nich nie potrafi zaklasyfikować swoich preferencji politycznych. Prawicowe poglądy deklaruje jedynie 6,5 proc. badanych, centroprawicowe - 3,3 proc.; skrajnie prawicowe - kolejne 3,1 proc. Łącznie daje nam to po prawej stronie 12,9 proc. populacji 18-30 lat. Dla porównania, po lewej stronie wskaźnik wynosi łącznie 17,2 proc. (skrajna lewica + lewica + centrolewica).

Dobrze pokazuje to prawidłowość, o której już od pewnego czasu mówi część socjologów i politologów - w kwestii polityki młodzi są "zadaniowi", interesuje ich realizacja konkretnych interesów, rozwiązanie istotnych problemów, a nie wpasowywanie się w zmurszałe politologiczne typologie.

Kwestie społeczne, które młodzi określają jako ważne dla siebie, z prawicowością nie mają nic wspólnego. Na pierwszy miejscu, i to ze zdecydowaną przewagą nad całą resztą, jest równouprawnienie płci (70,3 proc. wskazań). Na podium znalazł się jeszcze postulat neutralnego światopoglądowego państwa (49,3 proc.) oraz powszechny i bezpłatny dostęp do edukacji przedszkolnej (37,8 proc.).

Patrząc na gospodarcze priorytety pokolenia 18-30 też nie sposób powiedzieć, że to klasyczne postulaty konserwatystów. 76,3 proc. chce podwyższenia płacy minimalnej, 54,8 utrzymania programu "Rodzina 500 plus", a 40,8 wprowadzenia zerowej stawki VAT na wybrane produkty.

Co prawda niemal wszyscy młodzi są wierzący (44,0 proc. wierzy i praktykuje; 34 wierzy i praktykuje nieregularnie; 17,9 wierzy, ale nie praktykuje), jednak nie przekłada się to na ich stosunek do roli i wpływów Kościoła w państwie. Sześciu na dziesięciu badanych (58,2 proc.) twierdzi, że woli państwo neutralne światopoglądowo niż państwo zideologizowane albo religijne. Z kolei 60,3 proc. młodych deklaruje, że wolność obyczajowa i wolność gospodarcza są dla nich równie ważne.

Mit drugi: Młodzi "obok" ważnych problemów kraju

Tu także pudło. Młodzi nie stoją obok ważnych problemów kraju, tylko po prostu definiują je po swojemu. Po swojemu, czytaj: w sposób inny niż pokolenie ich rodziców czy dziadków. Mając to na uwadze, zupełnie nie dziwi, że młodzi nie odnajdują i nie chcą się odnajdywać w wojnie polsko-polskiej, że nie interesują ich personalne rozliczenia sięgające pierwszej połowy lat 90., że nie fiksują się na ściganiu komuny czy postkomuny w Polsce A.D. 2019.

Młode pokolenie żyje tu i teraz, mierzy się z problemami i wyzwaniami, które są aktualne i wymagają reakcji. Dotyczy to zarówno kwestii społecznych, jak i gospodarczych. Dlatego jako priorytety, którymi powinien zająć się nowy rząd wskazują wymienione wyżej równouprawnienie płci, neutralność światopoglądową państwa i dostęp do bezpłatnych przedszkoli. Na dalszych miejscach wymieniają: rejestrację związków partnerskich (34,1 proc.), finansowanie antykoncepcji i in vitro z budżetu państwa (21,8), legalizację aborcji i eutanazji na życzenie (20,1), legalizację "miękkich" narkotyków (10,8) i poprawę stanu służby zdrowia (9,8).

Jeśli chodzi o gospodarkę, to poza podniesieniem płacy minimalnej, utrzymaniem "500 plus" i zerowym VAT-em na wybrane artykuły młodzi oczekują m.in.: programu mieszkaniowego (38,8 proc.), wyższej kwoty wolnej od podatku (31,3), likwidacji PIT (24,3), zniesienia zakazu handlu w niedziele (23,0).

Kwestie dostępności do antykoncepcji czy bezpiecznej aborcji to dla nich standard, który znają z wielu zachodnich państw. Podobnie rejestracja związków partnerskich, w których często sami żyją, czy legalizacja "miękkich" narkotyków. O poprawie kondycji służby zdrowia mówią nie tylko młodzi, ale oni zwłaszcza są tym zainteresowanie, bo w większości nie zarabiają i nie mają odłożone tyle, żeby móc korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej. 33,1 proc. uczestników badania deklaruje, że "żyje oszczędnie i dzięki temu wystarcza na wszystko", 31,6 mówi, że "pieniędzy nie wystarcza nawet na najtańsze jedzenie", a 16,4 przyznaje, że "żyje bardzo oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze zakupy.

Brak mieszkań (zwłaszcza na wynajem w rozsądnych cenach) to bolączka, z którą nie potrafił poradzić sobie żaden polski rząd po 1989 roku. Program "Mieszkanie plus" PiS-u miał być remedium na całe zło, a skończył się spektakularną klapą. Z zapowiadanych 100 tys. mieszkań do użytku oddano około tysiąca. Dzisiaj już nawet sami rządzący niechętnie wypowiadają się o tym programie, wiedząc, że nie dali rady.

Tymczasem to młodzi najmocniej odczuwają brak szans na własne M. W większości przypadków nie zarabiają dużo, często pracują na "śmieciówkach", dla banków nie są wymarzonymi klientami. A gdy opłaty za wynajem pochłaniają połowę albo i więcej miesięcznych dochodów, można zapomnieć o jakiejkolwiek stabilizacji. O założeniu rodziny i myśleniu o dzieciach nie wspominając. Dlatego 27,7 proc. badanych wciąż mieszka z rodzicami, 19,9 w akademiku, a 19,1 wynajmuje mieszkanie wraz ze współlokatorami. Na samodzielny wynajem mieszkania stać zaledwie 12 proc. osób z grupy 18-30, na własne M jeszcze mniej - 7,9.

Mit trzeci: Młodzi nie głosują, bo nie dbają o przyszłość Polski

Znów nie. Młodzi faktycznie nie głosują (w wyborach samorządowych głosował co trzeci uprawniony w wieku 18-29 lat, a w europejskich już tylko niespełna 28 proc.), ale nie dlatego, że "strzelili focha" albo nie dbają o losy kraju, tylko dlatego, że obecny klimat polskiej polityki im nie odpowiada. Podobnie jak wiarygodność polityków i podejście elit do ważnych dla nich spraw.

63,5 proc. młodych negatywnie (raczej i zdecydowanie) ocenia działania polskich polityków. Jeszcze więcej, bo aż 74,1 proc. młodego pokolenia uważa, że politycy nie działają w zgodzie z ich oczekiwaniami. Problem nie leży więc w młodych, tylko w starych, a konkretnie w partiach politycznych. Te nie potrafią bowiem skutecznie zdiagnozować preferencji i postaw młodych wyborców i skonstruować dopasowanej do nich oferty, która zmieniłaby przytoczone przed chwilą wskaźniki.

A jest o co walczyć. Pokazują to zresztą kolejne liczby. 85,5 proc. młodych Polaków deklaruje, że głosowanie jest obowiązkiem każdego obywatela (55,4 proc. raczej, a 30,1 zdecydowanie). Podobnie wysoki (82,9 proc.) jest odsetek tych, którzy podpisują się pod stwierdzeniem, że "trzeba chodzić na wybory, bo każdy wyborca, choć w niewielkim stopniu, wpływa na sytuację w kraju". Nieprawdą jest też to, młodzi nie mają poczucia politycznej sprawczości. 83 proc. badanych uznaje, że ich głos ma znaczenie (54,1 proc. raczej, a 28,9 zdecydowanie).

Ci przedstawiciele młodego pokolenia, którzy nie chodzą na wybory jako przyczyny najczęściej wskazują następujące kwestie: nigdy nie głosują (95,5 proc.), nie ufają polityce i politykom (87,5), czują się znudzeni polityką i układami politycznymi (87), krytycznie oceniają polityków (825), uważają, że politycy myślą o własnych potrzebach, a nie o ludziach (82).

Młodzi są też niewygodni dla partii politycznych, bo w dniu głosowania nie wybierają mniejszego zła, tylko głosują na partię, którą popierają (86,5 proc.). Znacznie częściej decyzję o tym, na kogo oddadzą głos podejmują samodzielnie, a nie posiłkując się radami rodziny, przyjaciół czy znajomych (83,7 do 16,2 proc.). Wyniki badania INDICATORA pokazują, że barierą dla młodych nie są też kwestie organizacyjno-techniczne. Doskonale wiedzą, jak i gdzie głosować, więc jeśli nie chodzą, jest to ich osobista decyzja, a nie problem braku kompetencji obywatelskich.

Być może nadchodzące wybory okażą się dla młodych przełomowe. W cytowanym badaniu aż 62,2 proc. z nich deklaruje, że pójdzie do głosowania. 23,0 proc. nie podjęło jeszcze decyzji, a 14,8 jasno mówi, że 13 października zostanie w domu. Walka o głosy tej grupy jest bardzo zacięta. Co prawda pierwsza jest Zjednoczona Prawica (25,1 proc.), ale tuż za plecami ma Koalicję Obywatelską (22,8) i Konfederację (20,4).

Badanie Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Fundacji Konrada Adenauera wykonano metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (tzw. CATI) na ogólnopolskiej grupie 1200 osób w wieku 18-30 lat. Próba była reprezentatywna ze względu na takie zmienne jak: płeć, wiek, województwo, wielkość miejsca zamieszkania.