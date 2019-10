Już nawet Jarosław Kaczyński nie jest w stanie zaszkodzić PiS-owi [ANALIZA]

Dla otoczenia Jarosława Kaczyńskiego od lat kłopotem jest to, że prezes Prawa i Sprawiedliwości zawsze może rzucić coś trochę przypadkiem, w ramach długiego wywodu najczęściej wygłaszanego z głowy, a potem jest z tego kłopot. I trzeba wtedy tłumaczyć, co szef miał na myśli. Tak jest teraz z głośnymi słowami prezesa w Sosnowcu o "piętnowaniu" wrogich elit.

Prezes "popłynął"

Mówi osoba, która zna prezesa PiS i kiedyś z nim blisko współpracowała: - Popłynął. Ciągle mu się to zdarza. To jest koszmar jego współpracowników. W tym nie ma żadnego głębokiego zamysłu, żeby wygenerować jakiś przekaz.

Mówi osoba aktualnie bliska Nowogrodzkiej: - Nie było w tym żadnego zamysłu. Tak po prostu wyszło.

Kaczyński jak Świrski

Przemówienie z Sosnowca miało być jednym z wielu. Ale tym razem prezes się zagalopował w publicystycznych wywodach. Mówił o "piętnowaniu" wrogich elit, ale nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie to będzie mieć echa.

Co zadziwiające, Kaczyński zaczął mówić językiem Macieja Świrskiego - narwanego i bardzo zaangażowanego ideologa, którego jednak walory intelektualne nie wzbudzają miłości nawet w szeregach PiS, a już zwłaszcza nie wśród historyków bliskich prawicy.

Stwierdzenia prezesa PiS o "bezpieczeństwie moralnym" państwa są niemal wyjęte z publicystyki Świrskiego. Świrski od lat bowiem powtarza swoją idée fixe: jeśli Polska będzie uznana w świecie za współwinną Holocaustu, to świat nigdy nie stanie w naszej obronie.

Świrski - Gliński - Kaczyński

Maciej Świrski jest bardzo bliskim współpracownikiem wicepremiera prof. Piotra Glińskiego. A właśnie Gliński - jak przyznał prezes - jest "głównym autorem" programu PiS. Idee, a nawet słownictwo Świrskiego miały więc krótką ścieżkę, by dotrzeć do ucha Jarosława Kaczyńskiego.

Jeden drobny przykład.

Jarosław Kaczyński w Sosnowcu (2019): "Przypomnę choćby taki film jak 'Pokłosie', który przenosił te sprawy już nawet z przeszłości w czas teraźniejszy. (...) [Takie filmy] niszczyły polską reputację, niszczyły nasze wartości, niszczyły nasze bezpieczeństwo w sferze moralnej, a to też ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa w ogóle. Bo taki naród, który jest traktowany jako naród zbrodniarzy nie jest też zwykle przedmiotem empatii innych narodów".

Maciej Świrski z 2012 r. na wPolityce.pl: "Zafałszowanie prawdy o II wojnie światowej, ustawienie Polaków w roli katów, a nie ofiar delegitymizuje Polskę jako pełnoprawnego członka wspólnoty międzynarodowej! W obronie narodu morderców nikt się nie ujmie i nie wyśle wojsk. Narodowi morderców nie należy się współczucie. […] Film Pasikowskiego 'Pokłosie', pokazujący, że współcześnie w Polsce może się zdarzyć prześladowanie za chęć dialogu z Żydami wpisuje się idealnie w ten mechanizm zniesławiania Polski i Polaków. Dodajmy, że film zrobiony także za rosyjskie pieniądze".

Świrski i Kaczyński wyrażają tę samą myśl i używają przy tym bardzo podobnych słów.

Jak narwaniec

Świrski jako hardy narwaniec jest w obozie PiS traktowany z lekkim przymrużeniem oka. Jako człowiek, który chce dobrze, ale mu nie wychodzi. Który chce na ostro, ale sam siebie przy tym kaleczy. Poetyka Świrskiego najwyraźniej uwiodła jednak Kaczyńskiego.

Prezes brnął w Sosnowcu jednak dalej niż Świrski. Mówił, że jest już "nowa polska elita władzy". Swoją drogą Świrski jest jej członkiem. - I mam nadzieję, [że] coraz większa część elity kulturalnej i innych elit, już nie pracuje dla naszych wrogów. A ci, którzy pracują, są napiętnowani i będą, proszę państwa, piętnowani dalej - dodawał Jarosław Kaczyński.

Prezes z nazwy wymienił tylko "Pokłosie" jako wytwór tychże wrogich elit, ale miał też na myśli "Idę" (bo mówił o artystycznie bardzo udanych produkcjach). Mógł też mieć na myśli monumentalny "Shoah" w reż. Claude'a Lanzmanna z 1985 r., który Świrski wymieniał wprost. A mówiąc o książkach prezes miał zapewne na myśli także publikacje prof. Jana Tomasza Grossa i prof. Jana Grabowskiego, choć ich z nazwisk nie wymieniał.

Wywód prezesa PiS był - jak na niego - niezbyt zborny, a słowo "piętnowanie" przestrzelone. Współpracownicy prezesa tłumaczą to tym, że mówił o wrogach Polski zza wschodniej i zachodniej granicy, ale jeśli tak, to Jarosław Kaczyński nie wyraził tego jasno. "Piętnowanie" przywodzi przecież na myśl np. golenie głów rodakom - budzi jak najgorsze skojarzenia. Opozycja zatem ma doskonałe paliwo, aby mówić, że prezes zdradził się ze swoimi dyktatorskimi planami.

Czy to może PiS-owi zaszkodzić? Prezes PiS popełnił głupi błąd, ale wyborczego wyniku PiS to nie zmniejszy. Dlaczego?

Czy ktoś pamięta dziś, jaka historia pogrążyła kampanię PiS w 2011 r.? Wówczas Platforma Obywatelska nie była wcale pewna utrzymania władzy. W finale kampanii prezes PiS zrobiło sobie jednak krzywdę. W książce [dla jasności: prezes sam książek nie pisze, ale je dyktuje] "Polska naszych marzeń" nieopatrznie przepuszczono pokrętne zdanie: "nie sądzę, że kanclerstwo Angeli Merkel było wynikiem czystego zbiegu okoliczności". Prezes nie chciał jednak "tego przeświadczenia dalej rozwijać". Po nagłośnieniu tych słów wybuchł skandal o zasięgu międzynarodowym, bo interpretacja była następująca: według J. Kaczyńskiego to NRD-owska Stasi stoi za karierą Merkel.

Insynuacja trafiła wówczas w czuły punkt: obawy o pozycję Polski w Europie. Prezes przyznał się do błędu. PiS przegrało.

Czy jednak podobna historia może się dziś powtórzyć, ale jej powodem byłaby zapowiedź "piętnowania" wrogich elit? Otóż nie. A to dlatego, że warunki do uprawiania polityki zmieniły się diametralnie. Wprowadzenie 500 plus stanowi moment przełamania polityki słów przez politykę czynów. Elementami tej polityki jest także "trzynastka" dla emerytów, ale i obniżenie wieku emerytalnego. Skoro władza PiS wkłada - i to na kilka różnych sposobów - żywą gotówkę do portfeli Polaków, to nie tylko opozycja, ale także Jarosław Kaczyński może mówić, co chce, wygłaszając publicystyczne przemówienia. To i tak nie zmieni oglądu własnej sytuacji przez szeregowego wyborcę.

Opozycja, choć ma od Jarosława Kaczyńskiego dobre paliwo, to może na nim jechać tylko na jałowym biegu. Nawet jeśli słowa prezesa PiS o "piętnowaniu" elit, które "pracują dla naszych wrogów", brzmią złowieszczo.