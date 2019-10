Wybory parlamentarne 2019. Sondaż: PiS z ponad 40 proc. poparciem

latozradiem 23 minuty temu Oceniono 3 razy 3

Tym razem to nie będą zwykłe wybory. To będzie faktycznie referendum dot, wyboru cywilizacyjnego. CZy chcemy nadal pozostać w kręgu kultury zachodniej, wyrosłej z kręgu śródziemnomorskiego, czy chcemy dołączyć do porządków azjatyckich Putina i Łukaszenki.

Chcesz pozostać w Europie? chcesz wolnosci, swobodnego podrózowania, praw obywatelskich, wolnej prasy, internetu? Głosuj na którąs z partii antypisowskich.!