Rządy PiS czy koalicja KO z Konfederacją? Paweł Zalewski (KO): Nie chcę porównywać dżumy do cholery

Ales powiedzial.Dla wladzy oszukiwac caly Narod,kto tak robi,robi tak wrog PolskiJezeli ktos wierzy w te bzdury jakie wygaduje ta kreatura kaczynski to tylko nalezy tej osobie wspolczuc.Najwazniejsze,rolnicy nie dajcie sie oszukiwac,dzieki UE jezdzicie po pieknych drogach pieknymi maszynami,macie doplaty i wiele innych udogodnien dzieki U E.To wszystko moze byc Wam odebrane . PiS prowadzi polityke prowadzaca do okrojenia a w koncu do odebrania tych dobroci.To ze mamy Komisarza w U E nie znaczy ze bedzie mial cokolwiek do gadania,jak Polska wroci do demokracji to tak ale jak Polska polityka tej demokracji nie bedzie przestrzegala to Polska zostanie wydalona z U E a tym samym bedziemy nedznym kraikiem na wzor Korei Polnocnej czy innej Bialorusi,Tak ze rolnicy,nie sluchajcie tego oszusta i oddajcie glosy na wszystkich byle nie na partie osszustow