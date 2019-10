Wiadomo, komu prezes NIK Marian Banaś sprzedał kamienicę w Krakowie. "Rz": Potentaci z branży mięsnej

Wiadomo już, komu i za ile prezes NIK Marian Banaś sprzedał swoją kamienice w Krakowie - podaje "Rzeczpospolita". O nieruchomości zrobiło się głośno we wrześniu tego roku. Z ustaleń dziennikarzy "Superwizjera TVN" wynikało, że od 2014 roku w kamienicy należącej do Mariana Banasia działał hotel na godziny, którego prowadzeniem zajmowały się osoby powiązane z krakowskim półświatkiem (jednym z nich był Dawid O.). Prezes NIK zaprzeczył, jakoby był właścicielem kamienicy i wziął urlop do czasu, aż CBA sprawdzi jego oświadczenie majątkowe (służby prześwietlają w nim okres od 2015 do 2018 roku). Tłumaczył również, że kamienica nie należy już do niego i zapowiedział pozwy wobec dziennikarzy TVN.

REKLAMA

Kamienica Mariana Banasia. "Rz": Sprzedał ją potentatom z branży mięsnej

Jak wynika z ustaleń "Rz", Marian Banaś nie jest już właścicielem kamienicy przy ul. Krasickiego, choć jego nazwisko nadal widnieje w internetowym rejestrze ksiąg wieczystych (na zmiany w nim czeka się do pięciu miesięcy). 17 sierpnia tego roku 400-metrową nieruchomość miała od niego odkupić spółka JGH, w której zasiadają działający w Nowym Sączu potentaci z branży mięsnej. Nabywcy zapłacili za kamienicę 4,5 miliona złotych (metr kwadratowy wyceniono na 11,2 tys. złotych). Nie wiadomo, jakie plany ma nowy nabywca na zagospodarowanie kamienicy.

Powyższe ustalenia są o tyle ciekawe, że wcześniej Marian Banaś przekonywał, że bardzo tanio wynajmował Dawidowi O. nieruchomość pod usługi hotelowe, bo w przyszłości zamierzał to uregulować z dzierżawcą podczas sprzedaży kamienicy. - Ta niższa cena wzięła się stąd, że kamienica miała być kupiona na podstawie umowy przedwstępnej i w finale, później, już przy rozliczeniu, ta cena miała być wyrównana mówił w TVP Info. Ostatecznie nie sprzedał jej jednak Dawidowi O. Materiał "Superwizjera" o kamienicy Mariana Banasia został nakręcony 2 września.

W czwartek 10 października na jaw wyszła też inna informacja na temat krakowskiej kamienicy, której właścicielem był Marian Banaś. Mieścił się tam nie tylko "hotel na godziny" przedstawiony w reportażu TVN. Wcześniej działało tam także centrum konferencyjno-hotelowe. Na wyposażenie obiektu dofinansowanie unijne dostała spółka należąca do syna Mariana Banasia. Zakupiono m.in. łóżka, stolik kelnerski, cukiernice czy popielniczki.

Czytaj więcej na ten temat: "Rz": Wyposażenie kamienicy Mariana Banasia finansowała m.in. UE. Zakupiono łóżka i stolik kelnerski