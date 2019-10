Kpiny z przeprosin dla Konfederacji w "Wiadomościach". "Ingerencja w niezależność dziennikarską"

Czwartkowe "Wiadomości" TVP prowadziła Danuta Holecka, która już na wstępie powiedziała, że ten tydzień to "dobry tydzień dla Polski". Wyliczyła, że najpierw zniesiono wizy do USA (chodzi o decyzję Donalda Trumpa o uruchomieniu procedury), później Polak został komisarzem UE (teka komisarza dla Janusza Wojciechowskiego), a na koniec Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla. Później wyemitowano krótką zapowiedź tego, co będzie w programie.

"Wiadomości" jednak nie otworzyły programu materiałem o Noblu dla Tokarczuk. Dlaczego? Tak wyjaśniała to Holecka:

"Wiadomości" powinniśmy dzisiaj zacząć od doskonałej dla Polski informacji o nagrodzie Nobla dla naszej pisarki, ale wbrew temu, co zamierzaliśmy, musimy zacząć od sprostowania. Bo taki układ "Wiadomości" zredagował sąd, wskazując, co ma być pierwszym materiałem, tym samym ingerując w prace redakcji.

Wtedy w TVP wyświetlono planszę z przeprosinami wobec Konfederacji, za to, że w "Wiadomościach" nie wskazano, że także Konfederacja wsparła Jakuba Baryłę, czyli nastolatka, który w sierpniu z krzyżem w ręce stanął na trasie marszu LGBT w Płocku. "Wiadomości" twierdziły, że tylko Prawo i Sprawiedliwość wstawiło się wówczas za Baryłą.

Holecka kpi z decyzji sądu: Ingerencja w niezależność dziennikarską

Później głos znowu zabrała Danuta Holecka, która dalej "podprowadzała temat", kpiąc z decyzji sądu:

Jak państwo widzą w kampanii wyborczej wszystkie chwyty są dozwolone. Sąd skazuje nas za niepodanie informacji, która nie była dostępna w żadnym innym dużym medium, informacji, której nie podała żadna duża telewizja. Trudno nie traktować tego jako ingerencji w niezależność dziennikarską.

Następnie prowadząca "Wiadomości" dowodziła, że absurdalność tego wyroku ma polegać na tym, że "nie podadzą albo nie podali" np. informacji, że również "Konfederacja cieszyła się z nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk".

Nobel Tokarczuk w "Wiadomościach" dopiero po... zapowiedzi reportażu o LGBT

Czwartkowe "Wiadomości" na tym nie poprzestały. Kuriozum poszło dalej, ponieważ, Holecka na początku programu sama mówiła, że to przez sąd nie może zacząć "Wiadomości" od informacji o Tokarczuk. Jednak po emisji przeprosin wobec Konfederacji Holecka zapowiedziała... reportaż TVP "Inwazja", mający ukazywać działania "środowiska LGBT".

A teraz ważny społecznie temat. Jak naprawdę wygląda organizacja marszów środowisk LGBT, jakie te środowiska mają cele i jakie metody działania? Dlaczego ideologia, którą reprezentują, wkracza do szkół? Dziennikarze Telewizji Polskiej nagrali wypowiedzi organizatorów takich marszów

- powiedziała Holecka, po czym zaprosiła do oglądania "Inwazji". Dopiero później wyemitowano materiał o nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk.