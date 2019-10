Szefernaker kpił ze spotkania Komorowskiego i Obamy. Sprawdziliśmy, jak było naprawdę

viaac 15 minut temu Oceniono 9 razy 9

Pisowcy kłamią nieustannie. Ostatnio wychwalają swoją kulawą dyplomację. Szefernaker w odniesieniu do wiz do USA, a Kaczyński w sprawie Wojciechowskiego (oko.press/kaczynski-wojciechowski-bedzie-w-ue-wazniejszy/).

Ale to bez znaczenia. Większe łgarstwa i machloje uchodziły im na sucho. Wierny i posłuszny mają elektorat.