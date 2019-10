Czarzasty ostrzega przed współpracą polityków KO z PiS-em po wyborach. I wymienia nazwiska

matts06 godzinę temu Oceniono 6 razy 6

W pierwszych wyborach jakich mogłem głosować w 2007 roku głosowałem na PO, zagłosowałem na jedynkę. Do dziś wstydzę się tego wyboru, bo jedynką na liście PO był wtedy... Jarosław Gowin. Tak, tak, ten Gowin... W 2012 czy 2013 Gowin stanął też do pojedynku na przywódcę PO z Tuskiem, uzyskał 20% poparcie wśród polityków PO. Niech to da wszystkim do myślenia w niedzielę. Jeśli macie lewicowe poglądy i wahacie się czy głosować na PO czy Lewicę, to przemyślcie to bardzo dobrze. Może jeśli wybierzecie Lewicę, to nie będziecie się musieć potem wstydzić swojego głosowania, tak jak ja dziś muszę się wstydzić za ten głos na Gowina.