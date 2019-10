Kaczyński mówił o wrogach, Terlecki wyjaśnia. "Przeciwnicy to ci, którzy chcą zmiany rządu"

sobekx godzinę temu Oceniono 26 razy 24

A-ha, czyli opozycja demokratyczna, która z definicji i z racji pełnionej roli chce zmiany rządu, jest dla PiS wrogiem, którego należy piętnować. Szkoda, że elektorat PiS nie rozumie kogo i co popiera - bardzo niebezpieczne podejście do reszty społeczeństwa. Wyszło z nich w końcu to, przed czym wszyscy demokraci przestrzegali.