Rząd ma plan na skrócenie kolejek. Z lekarzem będzie się można skonsultować przez telefon

siwywaldi godzinę temu Oceniono 14 razy 14

Kolejny dowód na to, że rządzą nami kretyni.

Przecież już dziś, lekarze rodzinni pracują po 10 do 12 godzi, bo pamiętajmy, że oprócz dyżurów w gabinecie, maja wizyty domowe i czas na wypisywanie recept, na stałe leki, do otrzymania których wizyta jest zbędna.

Więc zachodzi pytanie: KIEDY ten lekarz ma "kwitnąć przy telefonie? W trakcie wizyt innych pacjentów, czy w czasie wizyt domowych?