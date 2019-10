Neumann pytany o koalicję PO z Konfederacją: Można sobie wyobrazić rząd ratunku narodowego

piotrm74 2 godziny temu Oceniono 17 razy 7

W d***pie to mamy. I o to chodzi, k***a, o to chodzi. Kowalski Jan będzie i ch*j mnie obchodzi Mirek, co ty masz do niego, czy uważasz, że on jest ku**a ekspertem czy nie. W dupie to mamy. Chodzi o zasady, o politykę ku**a, a nie o pier*olety