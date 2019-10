Kaczyński powiedział, że śmierć Jana Szyszki nie była przypadkowa. Teraz wytłumaczył się ze słów

stasi1 godzinę temu Oceniono 38 razy 32

,, Walczył nie tylko o swoje racje, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, a dzisiaj widzimy, że w bardzo wielu sprawach miał rację, a nie jego krytycy"

Znaczy Jarek się przyznał że to że go wyrzucił z rządu to był jego błąd? Dla mnie chemitras był nie do pokonania. Nawet Sasin takich głupot nie wypowiał