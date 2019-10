Nieoficjalnie: Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE. Za "dyscyplinarki" dla sędziów

Komisja Europejska zarzuca Polsce, że obecny system środków dyscyplinarnych podważa niezawisłość polskich sędziów. Oficjalna decyzja komisarzy ma zostać ogłoszona w czwartek 10 października.

Pozew przeciwko Polsce przygotował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który jeszcze przez trzy tygodnie będzie sprawował tę funkcję. Od 1 listopada pracę ma rozpocząć nowa Komisja, a w niej Holender nadal będzie wiceszefem, ale ma zajmować się sprawami klimatu.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", Komisja Europejska chce dołączyć do skargi na Polskę wniosek, by unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpatrzył ją w trybie przyspieszonym. Protestował przeciwko temu gabinet niemieckiego chadeka, komisarza ds. budżetu Günthera Oettingera. Chodziło o to, żeby nie ruszać z inicjatywą przed wyborami w Polsce.

W odpowiedzi jednak gabinet Oettingera usłyszał, że "KE nie patrzy, czy w jakimś kraju są wybory".

Niedługo zatem Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, kto ma rację w tym sporze. Komisja uważa, że system tak zwanych dyscyplinarek narusza niezawisłość sędziowską i dlatego na początku kwietnia rozpoczęła postępowanie przeciwko Warszawie. Bruksela argumentowała, że system nie gwarantuje bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radą Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Polski rząd 17 września odrzucił wszystkie zastrzeżenia unijnych urzędników. Zapewniał także o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej.