Resort środowiska tłumaczy brak reakcji na pożary lasów w Amazonii. "Leżą na terytorium Brazylii"

Pytanie należałoby zadać wodzom UE, w kontekście poluzowania handlu z Brazylią (i nie tylko Brazylią). Te roślinki i to mięsko, które UE chce w większej ilości sprowadzać z Ameryki Płd gdzieś chyba musi rosnąć?



A gdyby ci z POKO dostali odpowiedź typu: "W ramach dbania o Amazonię ograniczamy sprowadzanie produktów spożywczych z tamtego rejonu, a zaczynamy promocję własnych", to dopiero by świrowali.