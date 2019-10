Michał Kamiński: z punktu widzenia PiS Jacek Kurski jest nawet lepszy niż 500+

mer-llink godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Dlaczego wciąż eksponujecie tego pana Miśka Kamińskiego? Czy dlatego, ze jest łatwo dostępny, chętny do mielenia ozorkiem w każdym medium, byle go widzieli? Jego formacja mentalna jest żenująca.

Jeżdził do morderczego dyktatora Chile, generała Pinocheta z ryngrafem dziękczynnym (a towarzyszyli mu w tej drodze dwaj inni oszołomowie: pan Wołek i pan Marek Jurek! Hosanna!).

Potrafi zmieniać formacje jak Obatel Czarnecki, byle utrzymać sie przy żłobie: a to ZChN, a to PiS, a to PO, a to teraz PSL... No wprost globtroter polityczny z czółkiem miedzianym.

Jest niezdolnym PRowcem. Stwarza pozory, ze na PR-ze się zna, ale jest dyletantem. Z panem Bielanem na umiejętności zawsze przegrywał. Więcej gadał niz myślał. I zostąło mu to do dziś. Pokazem jego niekompetencji było skrachowanie wyborów parlamentarnych PO w 2015 roku i pogrążenie pani Ewy Kopacz. To zasługa pana Kamińskiego Miśka. (Dziwię sie, że pani Kopacz nie dementuje publicznie łgarstw pana Miska, jak to on się rzekomo przyczyniał niby do kampanii PO. A de facto porowadził ją, i pania Kopacz, na zryte pole pełne buraków...)

A teraz, podobnie jak pan Giertych, pani Staniszkis, pan Ujazdowski stara się pod przebraniem przekonywać, że tamtych szkód Polsce w szeregach PiS-u to wcale nie narobił pan Misiek Kamiński, dzisiejszy szczupły pseudointeligent, a jakis inny gruby, cwany i leniwy birbant zwany Misiek Kamiński. Nie dajcie się nabierać: to ten sam chytry obiadkowicz, groszorób i PRowy partacz, co tamten wcześniejszy Kamiński Misiek. We wnętrzu wciąż ma to samo, co i pan Czrnecki Obatel: zamiłowanie do lekkiego życia z pieniędzy podatników. BYle blisko korytka. Byle blisko mediów.....