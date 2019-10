Morawiecki o relacjach z Kaczyńskim: Bardzo dużo się od niego uczę. To legendarny zawodnik

Premier Mateusz Morawiecki przekonywał w Polskim Radiu, że mimo sprzyjających dla Prawa i Sprawiedliwości sondaży, wynik wyborów parlamentarnych 13 października jego zdaniem nie jest rozstrzygnięty.

- Każdy tysiąc głosów, ba, każda setka głosów może naprawdę zadecydować o tym, czy mamy większość, czy nie mamy większości. Trzeba się mobilizować - stwierdził premier.

W tym roku Mateusz Morawiecki po raz pierwszy kandyduje do Sejmu. Startuje z katowickiego okręgu nr 31. Jak powiedział, wybrał Śląsk, bo tam "rozstrzygać będą się losy polskiej gospodarki i przemysłu". Przekonywał, że poprzez rozwój śląskich uczelni rząd PiS chce doprowadzić do tego, żeby "Śląsk, mówiąc umownie, był doliną krzemową Unii Europejskiej".

- Zmniejszamy uzależnienie od węgla. Musi się to odbywać w tempie, które jest dla Polski odpowiednie - dodał Mateusz Morawiecki. Wskazał, że trzeba zadbać o to, by w zakresie zmian energetycznych dokonała się "rozsądna transformacja".

Wybory parlamentarne 2019. Mateusz Morawiecki o Jarosławie Kaczyńskim

Szef rządu odniósł się w wywiadzie także do swoich kontaktów z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

- Każdy zawodnik chciałby grać z legendarnymi zawodnikami w drużynie. Mam to szczęście, że trafiłem na współpracę z absolutnie najwybitniejszym politykiem ostatnich 30 lat i nie tylko - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Bardzo dużo się uczę. Rozmowy strategiczne, rozmowy o polityce, ale również o gospodarce z panem prezesem Kaczyńskim są niezwykle ciekawe, bardzo się cieszę z tej współpracy - podkreślił.