Spokojnie, sprawa nie trafi do sądu przed wyborami. Najpierw poseł Suski trzy razy napisze pozew i zapomni go zapisać na dysku. Potem będą dwudniowe przejścia z tym, jak się wkłada papier do drukarki. Zamiast trafić na pocztę to trzy razy ustawi się w kolejce do płacenia rachunków w kiosku.



A na końcu i tak wyśle pozew nie do sądu, ale do działu reklamacji kolei.