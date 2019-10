Lech Wałęsa poparł PSL, teraz usunął wpis. Dziwne tłumaczenie jego współpracownika

Jakie ugrupowanie Lech Wałęsa popiera w wyborach parlamentarnych? Nie wiadomo, a sytuacja zmienia się dynamicznie. Przypomnijmy, we wtorek Lech Wałęsa zadeklarował na Facebooku poparcie dla PSL. "Proszę publicznie Platformę Obywatelską o zwolnienie mnie z danego publicznie słowa, że będę głosował na PO. Chcę wesprzeć Kosiniaka-Kamysza!" - napisał.

Wybory parlamentarne 2019. Wałęsa poparł PSL i usunął wpis

W rozmowie z TVN24 tłumaczył to tak: - Mi zależy na tym, by PiS przegrał. Kalkuluję tak, by wspierać wszystkie możliwości, które do tego prowadzą. PO sobie poradzi, natomiast z rolnikami jest problem, dlatego wydaje mi się, że trzeba im pomóc, żeby weszli do parlamentu, bo mogą nie wejść. Wtedy PiS weźmie parę punktów. Tak rozumując, jako stary polityk ustawiam się, żeby osiągnąć dla Polski zwycięstwo - powiedział.

Do sprawy odniósł się w Onecie Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL. - Nie zabiegaliśmy o ten głos - powiedział. - Oczywiście każdy głos się liczy, ale mamy nadzieję, że nie tylko ten wyborca Koalicji Obywatelskiej będzie chciał poprzeć mimo wszystko Polskie Stronnictwo Ludowe - dodał. Według polityka Wałęsa powinien przeprosić za słowa o Kornelu Morawieckim. Przypomnijmy, że były prezydent w niedzielę na konwencji KO nazwał twórcę Solidarności Walczącej "zdrajcą".

Współpracownik Lecha Wałęsy: "Proszę zwracać uwagę na Twittera, a nie Facebooka"

Po kilku godzinach wpis Lecha Wałęsy o poparciu PSL zniknął, nie wiemy więc, czy poparcie PSL jest aktualne. Mirosław Szczerba, który doradza Wałęsie w kontaktach z mediami, podzielił się natomiast radą dla dziennikarzy. "Taka moja praktyczna uwaga dla wszystkich bez wyjątku mediów i dziennikarzy oraz pseudodziennikarzy. Proszę zwracać uwagę na Twittera, a nie Facebooka. Na TT nie ćwierkał p. Prezydent o poparciu i wycofywaniu poparcia dla jakiejkolwiek koalicji bądź partii. To tyle" - napisał. W kolejnym wpisie Szczerby czytamy: "Kasowanie postów i tweetów jest takie same, ale na FB jest możliwość korekty w dowolnym momencie. Dlatego p. Prezydent Wałęsa pisze najpierw na FB, a później to samo, bądź zmieniony tekst, na TT. Co wiedzą małe dzieci, nie wiedzą dziennikarze chcący uchodzić za poważnych".