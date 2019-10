Janusz Wojciechowski zaakceptowany na komisarza ds. rolnictwa przez komisję PE

piotr33k2 8 minut temu Oceniono 8 razy 4

zaakceptowali w końcu bo musieli jakiegoś polaka z pis-u wybrać według przyjetych przez UE regulaminowych norm dotyczących obsadzania stanowisk komisarzy po ostatnich wyborach do parlamentu europejskiego . pis nie ma dobrych kadr wiec lepszy już on niż np. Jurgiel , to by była dopiero tragedia i kompromitacja .