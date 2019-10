Jarosław Kaczyński zdradził, kto jest głównym autorem programu PiS. I nie jest to Morawiecki

11lech 17 minut temu Oceniono 11 razy 9

Czyli geniusz napisał kolejną piątkę na spółkę z ministrem od kultury? Ekonomiści i finansowcy byli niepotrzebni? Nie wiadomo która z kolei to piątka tych geniuszy. Pakiet badań? W Warszawie pis odmówił tego seniorom – a tu proszę. Przecież to kolejne pisowskie banialuki. Wg rankingu prestiżowego pisma medycznego "The Lancet" - Polska pod względem jakości ochrony zdrowia, jest 23 - na 28 klasyfikowanych miejsc w UE. Ale to wcale nie przeszkadza Terleckiemu z pis przypominać, że "publiczna służba zdrowia w Polsce uchodzi za jedną z najlepszych w Europie". W czym możemy przodować? No może w ilości anemii spowodowanej przez długotrwały pobyt w szpitalu. Nie przodujemy w niczym innym. U nas są zdolni lekarze, natomiast oni albo już dawno wyjechali, albo szykują się do wyjazdu. Terlecki przekonywał, że sytuacja w służbie zdrowia jest wynikiem tego, co zostało po poprzednich rządach PO-PSL. A PiS musi po tym "sprzątać". To jest niepoważne. PiS rządzi od czterech lat, a nie od czterech miesięcy. Tak sprzątają, że jest coraz gorzej. W niektórych krajach w cztery lata odbudowano system zdrowotny. To dużo czasu, ale nie zrobi się tego gadaniem. Czy obaj genialni panowie wymyśli też ,że amerykańskie firmy Google, Facebook, Amazon i Apple miały płacić w Polsce podatki. Ale nie zapłacą - to około miliard zł - bo pis propozycję wycofał pod naciskiem Trumpa. W nagrodę za to Trump skasował pięć inwestycji w Polsce - wartych 130,4 mln USD oraz nałożył 12 % podatki na UE czyli na Polskę też. Jest także za Brexitem nawet bez umowy – co może kosztować Polskę miliardowe straty. Poza tym Trump sprzedaje pisowi sprzęt wojskowy bez przetargu i bez offsetu – czyli cenach półtora razy wyższych i na gorszych warunkach niż innym. Oto jak te genialności pisowskie robą interesy - na kolanach z których mieli ponoć wstawać.