Prawie 40 proc. Polaków uważa, że za rządów PiS-u ich sytuacja finansowa uległa poprawie [SONDAŻ]

Prawda jest taka że w Polsce brakowało od dawna socjalu. Jak ktoś bez wykształcenia na wsi zapierdzielał zbierać jagody żeby przeżyć to czasami przymierał głodem. Nie każdy ma na starcie takie same możliwości, wiec się nie dziwcie gdzie się podziało poparcie platformy po słowach „pieniędzy nie ma i nie będzie”. Poszli i zagłosowali na PiS, i zagłosują drugi raz bo teraz przynajmniej mają co do gara włożyć.



Prawda jest taka ze po z...... to po całości. Jak w kraju są tak olbrzymie dysproporcje, to trzeba działać na rzecz wyrównania poziomu życia, pomocy tym w gorszej pozycji.



Łatwo się obraza takie osoby tylko dlatego, że popierają PiS. Popierają bo nie chcą być olewani przez PO. Gdybyście co niektórzy mogli zobaczyć jak to jest urodzić i wychować się w rodzinie bez perspektyw, nie mieć wykształcenia a co zatem pozostać z problemami intelektualnymi.